Drei Deutsche wegen Lieferung von Speziallasern nach China verurteilt

Düsseldorf. Drei Personen sind wegen der illegalen Ausfuhr von Speziallasern nach China verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verhängte drei Jahre Haft gegen einen Unternehmensberater aus Hessen und jeweils zwei Jahre auf Bewährung gegen ein Unternehmerpaar aus Viersen in Nordrhein-Westfalen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die 69jährige und ihr 73jähriger Ehemann hatten in Düsseldorf eine Beraterfirma mit Büros in London und Shanghai betrieben. Der Vorwurf der Spionage zugunsten Chinas war bereits während des Prozesses fallen gelassen worden, das Gericht sprach die drei Angeklagten aber wegen gewerbs- und bandenmäßigen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz schuldig. Die Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt.

Die sogenannten Quantenkaskadenlaser, um die es in dem Prozess ging, durften ohne Genehmigung nicht nach China geliefert werden. Ihr Geschäftspartner, der Leiter einer internationalen Wissenschaftsakademie in Beijing, habe die Laser dennoch angefordert und dabei auch deutlich gemacht, dass der Bestimmungsort China geheim bleiben müsse. Dafür, dass die Laser auch militärisch genutzt werden können, habe das Gericht aber keine stichhaltigen Anhaltspunkte gefunden. (dpa/jW)