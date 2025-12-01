Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Dieselskandal endet mit Millionenzahlung
New York. Mercedes-Benz will den Streit um mutmaßlich manipulierte Abgaswerte in den USA mit insgesamt 120 Millionen US-Dollar (rund 102 Millionen Euro) beilegen. Nach Angaben der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte sich der deutsche Konzern zu dieser Zahlung in Vergleichen mit 48 US-Bundesstaaten bereit. Der Vorwurf war, in Fahrzeugen eine Betrugssoftware für Abgastests installiert zu haben. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Heiße Weihnacht in Bolivienvom 24.12.2025
-
Wenn Wohnraum an die Falschen gehtvom 24.12.2025
-
Weshalb braucht es Ihren Verband bei diesem Geschäft?vom 24.12.2025