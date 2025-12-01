Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Dieselskandal endet mit Millionenzahlung

New York. Mercedes-Benz will den Streit um mutmaßlich manipulierte Abgaswerte in den USA mit insgesamt 120 Millionen US-Dollar (rund 102 Millionen Euro) beilegen. Nach Angaben der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James erklärte sich der deutsche Konzern zu dieser Zahlung in Vergleichen mit 48 US-Bundesstaaten bereit. Der Vorwurf war, in Fahrzeugen eine Betrugssoftware für Abgastests installiert zu haben. (AFP/jW)

