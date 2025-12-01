Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Letzte Printausgabe von 20 Minuten
Zürich. Nach 26 Jahren ist in der Schweiz am Dienstag die letzte gedruckte Ausgabe der Gratiszeitung 20 Minuten erschienen. Sie hatte bei ihrem Start 1999 den Medienmarkt des Landes mit kurzen Texten und vielen Fotos revolutioniert und fand eine Reihe Nachahmer. Das Produkt soll es weiter online und als App geben. Die Zeitung zählt zu den reichweitenstärksten Onlinemarken der Schweiz. Sie wird von der TX Group (früher Tamedia) herausgegeben. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Heiße Weihnacht in Bolivienvom 24.12.2025
-
Wenn Wohnraum an die Falschen gehtvom 24.12.2025
-
Weshalb braucht es Ihren Verband bei diesem Geschäft?vom 24.12.2025