Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Letzte Printausgabe von 20 Minuten

Zürich. Nach 26 Jahren ist in der Schweiz am Dienstag die letzte gedruckte Ausgabe der Gratiszeitung 20 Minuten erschienen. Sie hatte bei ihrem Start 1999 den Medienmarkt des Landes mit kurzen Texten und vielen Fotos revolutioniert und fand eine Reihe Nachahmer. Das Produkt soll es weiter online und als App geben. Die Zeitung zählt zu den reichweitenstärksten Onlinemarken der Schweiz. Sie wird von der TX Group (früher Tamedia) herausgegeben. (dpa/jW)

