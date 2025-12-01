ZF verkauft Sparte für Assistenzsysteme
Koblenz. Der kriselnde Autozulieferer ZF – Ende September lag die Verschuldung bei etwa 10,6 Milliarden Euro – verkauft sein Geschäft mit Fahrerassistenzsystemen an die Samsung-Tochter Harman International. Die Sparte für Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) werde in dem Geschäft mit 1,5 Milliarden Euro bewertet, teilte ZF am Dienstag mit. ZF-Chef Mathias Miedreich sprach von einem wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung des Konzerns. Bei Elektroautos setzen Autobauer auf »Software-Defined Vehicles«, die über wenige zentrale Rechner gesteuert werden. »Für die Mitarbeiter in Koblenz dürfte das eine schöne Geschichte werden, denn Samsung ist ein großer Konzern, der sehr langfristig plant und agiert«, erklärte Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Heiße Weihnacht in Bolivienvom 24.12.2025
-
Wenn Wohnraum an die Falschen gehtvom 24.12.2025
-
Weshalb braucht es Ihren Verband bei diesem Geschäft?vom 24.12.2025