Skispringerin Freitag Siebte in Klingenthal, Maruyama siegt

Skispringerin Selina Freitag (Klingenthal, 12.12.2025)

Klingenthal. Die japanische Skispringerin Nozomi Maruyama hat beim Weltcup im sächsischen Klingenthal ihren vierten Saisonsieg gefeiert. Die 27 Jahre alte Führende des Gesamtweltcups siegte am Freitag mit Sprüngen auf 130 und 127 Meter knapp vor der Slowenin Nika Prevc (128 und 126 Meter) und Lisa Eder aus Österreich (125,5 und 128,5).

Das deutsche Team zeigte mannschaftlich eine gute Leistung. Selina Freitag sprang beim Heim-Weltcup als Siebte in die Top Ten, auch Agnes Reisch (11.), Katharina Schmid (13.) und Juliane Seyfarth (19.) sammelten einige Weltcuppunkte. Am Sonnabend geht es mit einem weiteren Springen der Frauen und dem ersten Auftritt der Männer in Klingenthal weiter. (dpa/jW)

