28.11.2025 / Kapital & Arbeit

Taskforce »Zuverlässige Bahn« tagt in Berlin

Berlin. Im Verkehrsministerium in Berlin haben sich am Freitag knapp 40 Mitglieder der sogenannten Taskforce »Zuverlässige Bahn« getroffen, um über Lösungen für die Probleme der Deutschen Bahn (DB) und des Eisenbahnverkehrs insgesamt zu sprechen. Verkehrsstaatssekretär Ulrich Lange (CSU) sagte, die Taskforce bringe alle Akteure an einen Tisch – die DB, Wettbewerber, Gewerkschaften, die Länder, das Eisenbahnbundesamt und die Bundesnetzagentur. Bis Ostern sollen »messbare Ergebnisse« vorliegen. 2027 dann sollen »erste Maßnahmen ins Laufen kommen«. Die Teilnehmer sollen die »dringendsten, aber auch schnell lösbaren Probleme« der Bahn »pragmatisch und unideologisch« angehen, wie Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als Ziel ausgegeben hat. (AFP/jW)

