Korruptionsverdacht: Selenskijs Büroleiter tritt zurück
Kiew. Nach Durchsuchungen bei dem ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dessen Rücktritt verkündet. Jermak habe seinen Rücktritt eingereicht, sagte Selenskij am Freitag. Er werde am Sonnabend Beratungen mit einem möglichen Nachfolger Jermaks abhalten, kündigte der Präsident an.
Am Freitag morgen hatten Durchsuchungen bei dem engsten Vertrauten Selenskijs stattgefunden, wie das ukrainische Antikorruptionsbüro (NABU) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mitteilten. Unklar war zunächst, ob die Ermittlungen gegen Jermak mit dem aktuellen Korruptionsskandal im Energiesektor in Verbindung stehen. Jermak kündigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Wer steckt hinter dem Putsch in Guinea-Bissau?vom 29.11.2025
-
Warum ist das neue Rüstungsprogramm illegal?vom 29.11.2025
-
Konnte die Regierung Verbesserungen durchsetzen?vom 29.11.2025
-
Apartheid in Gesetzesformvom 29.11.2025
-
Justiz im Auftrag der Rechtenvom 29.11.2025
-
Trump mischt sich einvom 29.11.2025