Korruptionsverdacht: Selenskijs Büroleiter tritt zurück

Kiew. Nach Durchsuchungen bei dem ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dessen Rücktritt verkündet. Jermak habe seinen Rücktritt eingereicht, sagte Selenskij am Freitag. Er werde am Sonnabend Beratungen mit einem möglichen Nachfolger Jermaks abhalten, kündigte der Präsident an.

Am Freitag morgen hatten Durchsuchungen bei dem engsten Vertrauten Selenskijs stattgefunden, wie das ukrainische Antikorruptionsbüro (NABU) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mitteilten. Unklar war zunächst, ob die Ermittlungen gegen Jermak mit dem aktuellen Korruptionsskandal im Energiesektor in Verbindung stehen. Jermak kündigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. (AFP/jW)