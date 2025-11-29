Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. November 2025, Nr. 278
28.11.2025 / Ausland

Korruptionsverdacht: Selenskijs Büroleiter tritt zurück

Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Muss gehen: Selenskij-Vertrauter Andrij Jermak (Saporischja, 2.9.2024)

Kiew. Nach Durchsuchungen bei dem ukrainischen Präsidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dessen Rücktritt verkündet. Jermak habe seinen Rücktritt eingereicht, sagte Selenskij am Freitag. Er werde am Sonnabend Beratungen mit einem möglichen Nachfolger Jermaks abhalten, kündigte der Präsident an.

Am Freitag morgen hatten Durchsuchungen bei dem engsten Vertrauten Selenskijs stattgefunden, wie das ukrainische Antikorruptionsbüro (NABU) und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mitteilten. Unklar war zunächst, ob die Ermittlungen gegen Jermak mit dem aktuellen Korruptionsskandal im Energiesektor in Verbindung stehen. Jermak kündigte an, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. (AFP/jW)

