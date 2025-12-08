Bericht: Großbank plant Stellenkahlschlag

Zürich. Die Schweizer Großbank UBS plant einem Medienbericht zufolge einen weiteren einschneidenden Stellenabbau. Bis 2027 sollen rund 10.000 Arbeitsplätze wegfallen, wie die Schweizer Zeitung Sonntagsblick am Sonntag unter Berufung auf interne Informationen berichtete. Eine Stellungnahme der UBS auf Anfrage lag zunächst nicht vor. Hintergrund des Stellenabbaus ist die Übernahme der Rivalin Credit Suisse im Frühjahr 2023. Seither ist die Beschäftigtenzahl bereits von rund 119.000 auf zuletzt 104.427 per Ende September 2025 gesunken. (Reuters/jW)