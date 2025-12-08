Pläne zur Übernahme von Klöckner & Co.

Düsseldorf. Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel geschluckt werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein solches Angebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter. Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter, unter anderem an Standorten in mehreren Bundesländern. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt. (dpa/jW)