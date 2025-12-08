Gedenktag für getöteten Teenager in Athen

Athen. Zahlreiche Menschen sind in Griechenland am Sonnabend auf die Straße gegangen, um an einen 15jährigen zu erinnern, der vor 17 Jahren durch eine Polizeikugel starb. Im Zentrum Athens und im Stadtviertel Exarchia spielten sich chaotische Szenen ab, wie der Fernsehsender ERT berichtete. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein. Dutzende Menschen seien den Angaben der Polizei zufolge festgenommen worden. Linke Gruppen gedenken seit den tödlichen Schüssen 2008 jedes Jahr des 15jährigen. (dpa/jW)