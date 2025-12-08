Aus: Ausgabe vom 08.12.2025, Seite 6 / Ausland
Gemeinsames Manöver von Russland und China
Shenzhen. China und Russland haben Anfang Dezember auf russischem Territorium ihr drittes gemeinsames Manöver zur Raketenabwehr abgehalten. Dies teilte das chinesische Verteidigungsministerium am späten Sonnabend auf seiner Internetseite mit. Die gemeinsamen Militärübungen richteten sich nicht gegen Dritte und seien auch keine Reaktion auf die aktuelle internationale Lage. Im August veranstalteten die Staaten bereits gemeinsame Artillerie- und U-Boot-Abwehrübungen im Japanischen Meer. (Reuters/jW)
