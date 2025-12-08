Gegründet 1947 Montag, 8. Dezember 2025, Nr. 285
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.12.2025, Seite 6 / Ausland

Gemeinsames Manöver von Russland und China

Shenzhen. China und Russland haben Anfang Dezember auf russischem Territorium ihr drittes gemeinsames Manöver zur Raketenabwehr abgehalten. Dies teilte das chinesische Verteidigungsministerium am späten Sonnabend auf seiner Internetseite mit. Die gemeinsamen Militärübungen richteten sich nicht gegen Dritte und seien auch keine Reaktion auf die aktuelle internationale Lage. Im August veranstalteten die Staaten bereits gemeinsame Artillerie- und U-Boot-Abwehrübungen im Japanischen Meer. (Reuters/jW)

