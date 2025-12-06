Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Aus: Ausgabe vom 06.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Millionenstrafe gegen Elon Musk verhängt

Brüssel. Die EU verhängt gegen Elon Musks Onlineplattform X wegen Transparenzmängeln eine Millionenstrafe. Die US-Firma müsse 120 Millionen Euro zahlen, unter anderem wegen einer irreführenden Authentifizierung von Nutzerkonten durch den weißen Verifizierungshaken auf blauem Grund, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie wirft dem Twitter-Nachfolger auch vor, Forschern Daten vorzuenthalten und geschaltete Werbung nicht transparent zu dokumentieren. US-Vizepräsident J. D. Vance schrieb daraufhin auf X, die EU solle die »Meinungsfreiheit« unterstützen, anstatt US-Unternehmen »wegen Müll« anzugreifen. (dpa/jW)

