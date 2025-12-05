Gegründet 1947 Freitag, 5. Dezember 2025, Nr. 283
Aus: Ausgabe vom 05.12.2025, Seite 14 / Medien

RTL will 600 Stellen streichen

Köln. Die RTL Deutschland GmbH plant angesichts sinkender TV-Werbeumsätze und des Ausbaus des Streaminggeschäfts, etwa 600 Stellen abzubauen. Die Geschäftsführung habe beschlossen, »die Unternehmens- und Kostenstrukturen noch gezielter auf das Streaminggeschäft auszurichten«, erklärte der Konzern am Dienstag. »Im Zuge dieser Fokussierung« würden die avisierten 600 Stellen an allen Standorten und Firmenbereichen von RTL Deutschland abgebaut. (AFP/jW)

