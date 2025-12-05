Aus: Ausgabe vom 05.12.2025, Seite 14 / Medien
RTL will 600 Stellen streichen
Köln. Die RTL Deutschland GmbH plant angesichts sinkender TV-Werbeumsätze und des Ausbaus des Streaminggeschäfts, etwa 600 Stellen abzubauen. Die Geschäftsführung habe beschlossen, »die Unternehmens- und Kostenstrukturen noch gezielter auf das Streaminggeschäft auszurichten«, erklärte der Konzern am Dienstag. »Im Zuge dieser Fokussierung« würden die avisierten 600 Stellen an allen Standorten und Firmenbereichen von RTL Deutschland abgebaut. (AFP/jW)
