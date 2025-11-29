Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. November 2025, Nr. 278
Aus: Ausgabe vom 29.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Vietnam: 5G-Aufträge für Huawei und ZTE

Hanoi. Die chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei und ZTE haben in Vietnam mehrere Aufträge für den 5G-Netz-Aufbau erhalten, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag gegenüber Reuters bestätigten. Demnach erhielt ein Konsortium unter Beteiligung von Huawei einen Auftrag über 23 Millionen, ZTE mindestens zwei Verträge über mehr als 20 Millionen US-Dollar. Die Vergabe wird als Annäherung zwischen Vietnam und China zuungunsten der USA gewertet, die auf einen Ausschluss chinesischer Konzerne aus der Kommunikationstechnik drängen. (Reuters/jW)

