Aus: Ausgabe vom 29.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Pharmaindustrie bremst Schweizer Wirtschaft

Bern. Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal dieses Jahres geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft vom Freitag zwischen Juli und September um 0,5 Prozent. Im Vorquartal hatte es noch um 0,2 Prozent zugelegt. Ausschlaggebend war ein Gewinnrückgang in der chemisch-pharmazeutischen Industrie um 7,9 Prozent. Dieser darf als Kompensation für die Zuwächse der Vorquartale verstanden werden, in denen es zu Vorzugseffekten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik gekommen war. (Reuters/jW)

