Verstaatlichung von Arcelor-Mittal debattiert

Paris. Die französische Nationalversammlung hat in erster Lesung für die Nationalisierung des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal gestimmt und damit heftige Kritik der Regierung ausgelöst. Der Entwurf der linken Partei France Insoumise wurde in der Nacht zu Freitag mit 127 zu 41 Stimmen angenommen. Entscheidend waren die Enthaltungen der Abgeordneten des rechten Rassemblement National. Wirtschaftsminister Roland Lescure kritisierte den Gesetzentwurf, der im rechtskonservativ geprägten Senat voraussichtlich abgelehnt wird. Wegen der Krise in der europäischen Stahlindustrie hatte Arcelor-Mittal im April die Streichung von mehreren hundert Stellen in Frankreich angekündigt. (AFP/jW)