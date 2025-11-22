Feuer auf Gelände der UN-Klimakonferenz

Fernando Llano/AP Photo Sicherheitsbeamter bittet Besucher, das Gelände der UN-Klimakonferenz zu verlassen (Belém, 20.11.2025

Belém. Auf dem Gelände der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist ein Feuer ausgebrochen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen am Donnerstag, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen. Menschen rannten durcheinander, Sicherheitspersonal setzte Feuerlöscher ein und es waren Sirenen und Hubschrauber-Motorenlärm zu hören. (AFP/jW)