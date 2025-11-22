Online Extra20.11.2025, 18:37:27 / Ausland
Feuer auf Gelände der UN-Klimakonferenz
Belém. Auf dem Gelände der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém ist ein Feuer ausgebrochen. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen am Donnerstag, wie große Flammen im Eingangsbereich in der Nähe der Länderpavillons hochschlugen. Menschen rannten durcheinander, Sicherheitspersonal setzte Feuerlöscher ein und es waren Sirenen und Hubschrauber-Motorenlärm zu hören. (AFP/jW)
