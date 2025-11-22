BKA legt Zahlen zu Gewalttaten gegen Frauen vor

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Familienministerin Karin Prien (CDU) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, stellen am Freitag aktuelle Zahlen zu Gewalt gegen Frauen vor. Die Bundeslagebilder »Häusliche Gewalt 2024« und »Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024« werden bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgelegt.

2023 waren den vorherigen Statistiken zufolge 938 Mädchen und Frauen Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte geworden. Insgesamt wurden 360 Mädchen und Frauen Opfer vollendeter Taten, rechnerisch also fast jeden Tag eine getötete Frau.

Zu häuslicher Gewalt hatte das BKA bereits im August aktuellere Zahlen für 2024 veröffentlicht. Demnach gab es mehr als 187.000 weibliche Opfer häuslicher Gewalt. Insgesamt waren 266.000 Menschen davon betroffen, so viele wie noch nie. Dies deckt nur die Fälle ab, die auch bekannt oder gemeldet werden. (dpa/jW)