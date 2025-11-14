Aus: Ausgabe vom 14.11.2025, Seite 14 / Medien
EU-Behörde gegen »Desinformation«
Brüssel. Durch engere Zusammenarbeit zwischen EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten will die EU-Kommission gegen das vorgehen, was sie »Desinformation« nennt. Das »Europäische Zentrum für demokratische Resilienz« ist Kernpunkt eines neuen Maßnahmenpakets der Kommission. Nach Angaben des EU-Kommissars für Demokratie, Michael McGrath, soll sich das Zentrum mit Informationsmanipulation aus dem Ausland befassen. (dpa/jW)
