Bertelsmann wieder mit Chef aus Familienclan

Gütersloh. Das Unternehmen Bertelsmann hat die mit Spannung erwartete Nachfolge des langjährigen Konzernchefs Thomas Rabe geklärt. Der 35jährige Thomas Coesfeld übernimmt ab dem 1. Januar 2027 den Posten des Vorstandsvorsitzenden und ist damit der erste Chef aus dem Kreis der Bertelsmann-Familie seit 1981, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen nach Beschlüssen des Aufsichtsrats am Donnerstag mitteilte. Coesfeld ist der Enkel des 2009 verstorbenen Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, der das Gütersloher Unternehmen von 1947 an über mehr als drei Jahrzehnte anführte. (Reuters/jW)