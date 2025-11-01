Gegründet 1947 Sa. / So., 01. / 2. November 2025, Nr. 254
31.10.2025, 18:14:37 / Sport

Wettskandal im türkischen Fußball – Verband sperrt Schiris

Symbolbild_Fussballw_81757278(1).jpg
Martin Gerten/dpa

Ankara. Der türkische Fußballverband (TFF) hat vor dem Hintergrund eines sich ausweitenden Wettskandals zahlreiche Schiedsrichter gesperrt. 149 Schiedsrichter und Assistenten seien für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert worden, teilte der Verband am Freitag mit. Gegen drei Schiedsrichter würde weiter ermittelt.

Vor wenigen Tagen waren Vorwürfe gegen insgesamt 152 Unparteiische bekanntgeworden. Sie sollen aktiv Wetten platziert haben. Der Sender Habertürk berichtete später unter Berufung auf Justizkreise, dass auch gegen Vereine und Spieler ermittelt werde. Demzufolge sind 3.700 Spieler im Visier der Justiz. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen. (dpa/jW)

