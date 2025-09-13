Dänemark kauft Luftabwehrsysteme
Kopenhagen. Dänemark will für 58 Milliarden Kronen (fast 7,8 Milliarden Euro) Luftabwehrsysteme europäischer Hersteller kaufen. Wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, soll für den Langstreckenbereich das französisch-italienische System »Samp/T« beschafft werden. Für mittlere Reichweiten kommen demnach die Systeme »Nasams« aus Norwegen, »Iris-T« aus Deutschland und »VL Mica« aus Frankreich in Frage. Das dänische Parlament muss dem Kauf und dem Kostenumfang noch zustimmen. (AFP/jW)
