Tischtennis-Profi Duda im Halbfinale

Malmö. Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hat beim ersten europäischen Grand-Smash-Turnier am Freitag das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-Zehnte vom Bundesliga-Club TTC Schwalbe Bergneustadt besiegte den Vizeweltmeister Hugo Calderano aus Brasilien überraschend klar in 4:0 Sätzen. Einen Tag nach seinem Sieg im deutschen Duell mit Dimitrij Ovtcharov ist Dang Qiu in Malmö dagegen ausgeschieden. Der Ex-Europameister von Borussia Düsseldorf verlor mit 0:4 gegen den Weltranglisten-Ersten Lin Shidong aus China. Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der vier Tennis-Grand-Slams eingeführt. Die drei anderen Grand-Smash-Wettbewerbe finden in diesem Jahr in Singapur, Las Vegas und in Beijing statt. (dpa/jW)

