Marseille schmeißt nach Kabinenschlägerei zwei Stars raus

Daniel Cole/AP Stimmung und Rabatz nicht nur auf den Rängen, auch in der Kabine bei Olympique Marseille

Marseille. Nach einer Kabinenschlägerei setzt der französische Fußballerstligist Olympique Marseille (OM) seine beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe vor die Tür. Die beiden seien »aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine« nach dem verlorenen Saisonauftakt bei Stade Rennes am vergangenen Freitag auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Klub am Mittwoch abend mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert. OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem »Ereignis von extremer Schwere und Gewalt«, wie der Sender France Info berichtete.

Nachdem Marseille die Partie in Rennes trotz Überlegenheit auf dem Platz 0:1 verloren hatte, machten in der Kabine Berichten zufolge mehrere Stammspieler, darunter auch der französische Nationalspieler Adrien Rabiot, Stürmer Jonathan Rowe Vorwürfe, er habe im Spiel nicht genug Einsatz gezeigt. Wie der Sender RMC Sport berichtete, wollte Rowe die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und es wurde laut, viele Spieler schrien herum. Nach einem verbalen Schlagabtausch mit schlimmen Beleidigungen zwischen Rabiot und Rowe sollen dann die Fäuste geflogen sein. (dpa/jW)