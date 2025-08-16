Radsprinter Richardson unterbietet eigenen Weltrekord

Jan Woitas/dpa Der Australier Matthew Richardson im olympischen Halbfinale (Paris, 9.8.2024)

Konya. Der britische Bahnrad-Sprinter Matthew Richardson hat einen Tag nach seinem Fabel-Weltrekord über 200 Meter am Freitag seine eigene Bestmarke um 0,084 Sekunden unterboten und den Weltrekord auf 8,857 Sekunden verbessert. Der 26jährige hatte erst am Donnerstag im türkischen Konya als erster Radsprinter der Geschichte die Neun-Sekunden-Marke unterboten. »Ich wusste, dass ich schneller sein würde, wenn ich so nah wie möglich an der schwarzen Linie fahre. Und so ist es passiert«, sagte Richardson, der bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer zwei Silbermedaillen und einmal Bronze für Australien gewonnen hatte. Seit Anfang des Jahres ist er international für sein Geburtsland Großbritannien startberechtigt. (dpa/jW)