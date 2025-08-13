Störenfried des Tages: Qualle

Manfred Ruckszio/imago

So so, gleich vier Reaktorblöcke des größten französischen Atomkraftwerks Gravelines am Ärmelkanal sind wegen eines Quallenschwarms abgeschaltet worden. Glibbrige Wesen mit gespenstisch langen Tentakeln, die Wasserpumpstationen mussten angehalten werden –, wer will schon Quallen in den Filtertrommeln? Genau. Das dachte sich auch der Betreiber Électricité de France. Zunächst wurden am Sonntag abend drei Einheiten automatisch abgeschaltet, am frühen Montag morgen die vierte. Die Sicherheit der Anlage, der Mitarbeitenden, der Umwelt sei selbstverständlich nicht gefährdet. Was man so sagt …

Ja, mit Quallen ist nicht zu spaßen. Ich weiß es, ich bin einmal in einen Schwarm Feuerquallen geschwommen. Was den Vorteil hat, dass ich diesen Urlaub in Marseille in lebhafter Erinnerung behalten werde. Rausgeschwommen am Stadtstrand, herrlich, alles prima, zurückgeschwommen, huch, was leuchtet da so rosarot? Da man im Wasser schlecht bremsen kann, bin ich mittendurch. Der Schlag, der mich traf, war von erheblicher Wucht. Eine 2.000-Volt-Brennesselpeitsche quer über die Brust. Anerkennende Blicke, als ich das Meer taumelnd Richtung Steinstrand verließ: tolle Schwellung! Auch der Arzt staunte nicht schlecht. Tropf, Kortison, sonst alles okay. Dem französischen Mittelmeer traue ich seither nicht mehr über den Weg. Quallen schon gar nicht, auch der harmlosen Ohrenqualle oder der Wurzelmundqualle nicht.

Électricité de France untersucht derweil, welche Quallenart für den Unfall verantwortlich gewesen sein mag. Ob der behandelnde Veterinär die verletzten Tiere inzwischen hat einschläfern müssen, war bei Redaktionsschluss nicht bekannt. Wann die Reaktorblöcke wieder hochgefahren werden können, ebenfalls nicht. Auch in Schweden haben Quallen schon einmal einen Atomreaktor zum Stillstand gebracht. Doch das ist eine andere Geschichte.