Deutsche Neonazis kämpfen in der Ukraine

Schwerin. Am Beispiel des Schweriner Neonazis Leon B. hat der NDR aufgedeckt, wie faschistische deutsche Kampfbünde im Ukraine-Konflikt den Krieg erproben. Der 26jährige Handwerker B. sei zunächst in der Neonazipartei »Der Dritte Weg« aktiv gewesen, habe dann im Deutschen Freiwilligenkorps (DFK) in der ukrainischen Armee gedient, berichtete NDR am Montag. Online werbe das DFK demnach mit dem Kampf gegen die »rote Pest« für Spenden. Inzwischen sei B. zurückgekehrt. Der Bundesnachrichtendienst sehe darin ein »erhöhtes Gefährdungspotential«, zumal Rückkehrer Waffen in die EU schmuggeln könnten. (jW)