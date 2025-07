Russland wirft BRD aus Top fünf der Bierbrauer

Nürnberg. Deutschland ist nach vielen Jahren an der Spitze nicht mehr Europameister im Bierbrauen und weltweit aus den Top fünf gefallen. Im vergangenen Jahr hat Russland die Bundesrepublik überholt, wie aus dem aktuellen Branchenbericht des weltgrößten Hopfenhändlers Barthhaas in Nürnberg hervorgeht, der dpa am Dienstag vorlag. Weltweite Nummer eins der Braunationen bleibt China vor den USA. Hauptgrund für den Wechsel an der europäischen Spitze ist laut Branchenverband, dass die Bierproduktion in Russland um rund neun Prozent auf 9,1 Milliarden Liter zulegte. (dpa/jW)