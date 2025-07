Amnesty brandmarkt Angriff auf Evin-Gefängnis

Teheran. Der israelische Angriff auf Irans Evin-Gefängnis soll nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International als mögliches Kriegsverbrechen untersucht werden. »Nach dem humanitären Völkerrecht gilt ein Gefängnis oder ein Haftort als ziviles Objekt, und es gibt in diesem Fall keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass das Evin-Gefängnis ein rechtmäßiges militärisches Ziel darstellte«, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation. (dpa/jW)