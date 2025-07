Nordkorea: Weiterer Zerstörer im Bau

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) plant nach Angaben von Staatsmedien den Bau eines weiteren 5.000 Tonnen schweren Kriegsschiffes für seine Marine. Wie die Agentur KCNA am Dienstag berichtete, rief der Leiter der Werft in Nampho an der Westküste des Landes die Arbeiter bei einer Kundgebung dazu auf, den Zerstörer bis zum 10. Oktober 2026 fertigzustellen – dem Jahrestag der Gründung der in der DVRK regierenden Arbeiterpartei. Erst Ende April hatte Pjöngjang ein neues Kriegsschiff vorgestellt, das zwei taktische Atomraketen tragen kann. (AFP/jW)