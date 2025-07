Moskau: Kein Durchbruch bei Gesprächen mit Kiew erwartet

Moskau. Russland hat die Erwartungen an das für Mittwoch geplante Treffen von Vertretern Moskaus und Kiews in Istanbul gedämpft. »Es gibt keinen Grund, auf wundersame Durchbrüche zu hoffen«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Russland werde bei den Gesprächen seine »Interessen verteidigen«, um seine von Anfang an gesetzten Ziele zu erreichen. Beide Länder hatten bereits im Mai und Juni Gespräche in Istanbul geführt, Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe wurden jedoch nicht erzielt. Einziges Ergebnis war der Austausch von Kriegsgefangenen und getöteten Soldaten. (AFP/jW)