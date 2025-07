Zollkonflikt: EU-Kommissar in Washington

Brüssel. Im Zollstreit mit den USA ist EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič am Mittwoch zu Verhandlungen nach Washington gereist. Šefčovič werde am Nachmittag in die USA fliegen und dort US-Handelsminister Howard Lutnick und den Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen, teilte ein Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel mit. Am Dienstag war bereits eine Gruppe EU-Beamter zu Gesprächen nach Washington, D. C., gereist. (AFP/jW)