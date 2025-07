Französischer Industrieller Le Floch-Prigent ist tot

Paris. Der Exchef des französischen Erdölkonzerns Elf, Loïk Le Floch-Prigent, ist tot. Der ehemalige Manager sei im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch mit. Le Floch-Prigent stand von 1989 bis 1993 an der Spitze des Erdölkonzerns und war 2023 wegen Unterschlagung und Veruntreuung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Teil des Hauptverfahrens betraf auch die Affäre um den Verkauf der Leuna-Raffinerie und des ostdeutschen Tankstellennetzes Minol. Der deutsche Geschäftsmann Dieter Holzer und ein französischer Partner hatten 1993 umgerechnet 39 Millionen Euro dafür kassiert, dass sie Elf den Kauf vermittelt hatten. Holzer war 2005 in Frankreich zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. (AFP/jW)