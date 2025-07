Südkorea: Gewerkschaft organisiert Generalstreik

Seoul. Der südkoreanische Gewerkschaftsbund KCTU hat einen Generalstreik ausgerufen. Nach gewerkschaftlichen Angaben nahmen am Mittwoch 10.000 Beschäftigte in der Hauptstadt Seoul und 60.000 landesweit am Ausstand teil, wie Maeil Business Newspaper berichtete. Die Streikenden fordern die Durchsetzung des »Yellow Envelope«-Gesetzes, das unter anderem besseren Schutz für Beschäftigte während Arbeitskampfmaßnahmen vorsieht. Kritik kommt von Kapitalvertretern. Für Sonnabend ist eine weitere Großdemo in Seoul geplant.(jW)