Ehrung für Lincoln-Brigade

Albany. Im US-Bundesstaat New Hampshire ist eine Bronzetafel in Gedenken an die im Spanischen Krieg von 1936 bis 1939 kämpfende Lincoln-Brigade enthüllt worden. Wie indepthnh.org am Montag berichtete, war die Tafel seit 2000 eingelagert gewesen. Anfang 2025 sei sie zu »überschüssigem Eigentum« der öffentlichen Hand erklärt und dem World Fellowship Center in Albany übertragen worden. Die dort am Sonntag feierlich enthüllte Tafel zeigt eine von Kanonen flankierte Faust. Die Inschrift ehrt die 40.000 Internationalisten sowie die rund 3.000 Kämpfer der Lincoln-Brigade. Die Namen von 15 aus New Hampshire stammenden sind darunter angebracht. (jW)