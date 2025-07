Nach sengender Hitze starke Unwetter

Bernd Weißbrod/dpa Verheißungsvoll: Die Sonne vor dem Sturm

Mönchengladbach. Nach der Hitzewelle der vergangenen Tage haben Unwetter in Teilen von Nordrhein-Westfalen Keller volllaufen und Bäume umstürzen lassen. Im Kreis Borken im westlichen Münsterland waren Feuerwehr und Polizei darum im Dauereinsatz. Berichte von blockierten Straßen und beschädigten Autos häuften sich. Vor allem in Bocholt gebe es sehr viele Einsätze, sagte ein Polizeisprecher: »Da kommen wir kaum hinterher.« Möge »die Lage aktuell stabil« sein, werde man »die Wetterentwicklung weiterhin aufmerksam« beobachten, teilte die Feuerwehr aus Mönchengladbach mit. Die stärksten Gewitter mit zahlreichen Blitzen und starkem Niederschlag gab es zunächst am Niederrhein und im westlichen Münsterland. Eine weitere Gewitterfront zog von Aachen in Richtung Düsseldorf. (dpa/jW)