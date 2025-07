privat

Am Montag erwartet junge Welt-Leser auf Seite 14 der gedruckten Ausgabe eine kleine Überraschung: ein neues Rätselformat. Die nächsten vier Wochen wollen wir jeweils montags das Wissen unserer Leserinnen und Leser auf ganz besondere Weise testen. Denn die Fragen haben es in sich: Was zum Beispiel ist ein »Großraumbetreuer, meist im Anzug«, oder wer ist der »Nörgler unter den Käsesorten«? Wir finden: Eine allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit sollte die Lösung finden.

Die Rätsel entwickelt hat unser Leser Moritz Sommer. Er ist 27, stammt aus Nürnberg und hat Kultur- und Medienmanagement studiert. Laut eigener Aussage löst er mit seinem Vater und seiner Schwester »seit ich denken kann, Puzzles, Kreuzworträtsel, Exit-Spiele etc.«. Eigene Rätsel bastelt er seit letztem Herbst und ist verständlicherweise richtig stolz auf die Veröffentlichung seiner Arbeiten in jW.

Erfolgreiches Knobeln soll auch belohnt sein: Unter den Rätsellösern verlosen wir passend zur Jahreszeit sommerliche Prämien, bestens geeignet als Strandlektüre. Wir sehen das Sommerrätsel in dieser ersten Testphase übrigens ganz bewusst als »Bonbon« für alle Printleser. Eine gedruckte Ausgabe lässt sich doch viel leichter an den Badesee mitnehmen, wenn man das Handy einfach mal zu Hause lassen will. Wer kein Printabo hat, sollte also die nächsten vier Montage zu seinem Lieblingskiosk gehen und eine jW erwerben.

Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln mit dem jW-Sommerrätsel!

Ach so: Alle Freunde unseres großen Wochenendrätsels sollten keinen Schreck kriegen – das große Wochenendrätsel finden Sie nach wie vor jeden Sonnabend in der Beilage »faulheit & arbeit«.