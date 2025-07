Israel von USA aufmunitioniert

Washington. Die USA haben am Montag den Verkauf von präzisionsgelenkter Munition und dazugehöriger Ausrüstung im Wert von 510 Millionen US-Dollar (433 Millionen Euro) an Israel bekanntgegeben. Die Behörde für Militärkooperation, DSCA, übermittelte die Mitteilung an den US-Kongress, der die Transaktion noch absegnen muss. Zur Begründung hieß es, es sei für die nationalen Interessen der USA »von entscheidender Bedeutung, Israel bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer starken und einsatzbereiten Selbstverteidigungsfähigkeit zu unterstützen«. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plane kommende Woche außerdem einen Besuch in Washington, wie sein Büro am Dienstag bestätigte. (AFP/dpa/jW)