Kokainmarkt wächst weiter rasant

Wien. Die Zahl der Drogenkonsumenten ist laut einem UN-Bericht weltweit auf 316 Millionen Menschen angestiegen. Diese jüngsten vorliegenden Daten beziehen sich auf das Jahr 2023, wie das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien in seinem aktuellen Weltdrogenbericht am Donnerstag mitteilte. Der Markt für Kokain wachse dabei am schnellsten. Die Produktion schnellte um mehr als ein Drittel auf die Rekordmenge von 3.708 Tonnen hoch. Die Zahl der Konsumenten stieg zwischen 2013 und 2023 von 17 Millionen auf 25 Millionen. Der Kokainboom führt nicht nur zu mehr Drogentoten, sondern auch zu mehr Gewalt zwischen kriminellen Organisationen, die in den Drogenschmuggel involviert sind. Dies sei auch in West- und Zentraleuropa zu beobachten. (dpa/jW)