Tadzio des Tages: Jeff Bezos

Yara Nardi/REUTERS Kaum verändert: Tadzio, Anfang 60

Wieder war Gustav von Aschenbach aufgebrochen. Der Lauf der Geschichte musste korrigiert werden. Vor einem Jahr hatte man ihn vor den Toren versauern lassen, ihn, dem Venedig seine Berühmtheit verdankte. Auf der Zugfahrt hierher war er indigniert gewesen, eine Gruppe Backpacker – weiß der Teufel, warum die in der ersten Klasse saßen – hatte bierlaunig gesungen: »Wir fuhren südwärts gen Italien …« Sicher verstand er den Witz, aber der war doch nicht witzig!

Ein paar Schritte noch, er würde Tadzio wiedersehen, Fragole essen, den Strand genießen, bildungshubern an der Piazza San Marco, Gondeljungen Vorträge über die Stadt halten, die ihre Berühmtheit – hatte er das schon erwähnt? – ihm zu danken hat. Ein paar Carabinieri hoben an, sich vor ihm aufzutun. Erst am Horizont, dann direkt vor Augen. Wie? Was? Wieder kein Reinkommen? Diesmal gar gar nicht?

Aschenbach kaufte eine Ausgabe der jungen Welt und las: »Wegen der Hochzeit des US-Milliardärs Jeff ­Bezos werden Teile von Venedig zum Sperrgebiet erklärt. Rund um die Klosterkirche Madonna dell’­ Orto, in der am Abend eine erste Feier stattfinden soll, ist der Schiffsverkehr auf den Kanälen verboten. Am Nachmittag dürfen auch keine Fußgänger mehr dorthin.« Bezos, das war doch dieser Parvenü, der seine ersten Milliarden mit Büchern gemacht, selbst aber nie eins gelesen hatte. Mittlerweile verkauft er auch Buttplugs und Videorekorder. Der abgewiesene Besucher las weiter. Poplige drei Millionen sollen dem Hochvermögenden locker gesessen haben, die Stadt zum privaten Festzelt zu machen. »Dem Milliardär scheint nichts zu schwer«, murmelte Aschenbach. »Der reiche Pöbel ist doch schlimmer als der arme. Es wäre an der Zeit, zum Klassenkampf zu schreiten.« Die junge Welt unterm Arm kehrte der für seine Werke geadelte Novellist nach Deutschland zurück.