18jähriger Arbeiter stirbt nach Arbeitsunfall

Offenbach. Am Freitag ereignete sich ein verheerender Unfall in Offenbach. Ein 25jähriger Arbeiter fuhr mit einem Gabelstapler über das Gelände einer Baustelle in der Strahlenberger Straße. An der Gabel hing ein schweres Bauteil, das zwei seiner Kollegen zu Fuß begleiteten, wie aus einer Polizeimeldung hervorging. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 18jähriger Arbeiter unter den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs und stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Er verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. (jW)