US-Notenbank hält Leitzins hoch

Washington. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält den Leitzins weiter hoch und die Hoffnung auf Zinssenkungen wach. Die Banker um Fed-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch (Ortszeit) in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zugleich avisierten sie für 2025 Senkungen um insgesamt einen halben Prozentpunkt und blieben damit ihrem Zinsausblick vom März treu. »Die Fed ignoriert weiterhin den Druck zu raschen Zinssenkungen, den Präsident Trump ausübt«, erklärte Powell und betonte die Unsicherheit wegen der US-Handelspolitik. »Wir erwarten in den kommenden Monaten eine spürbare Inflation«, so Powell. (Reuters/jW)