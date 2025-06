Vorfahre des T-Rex entdeckt

Calgary. Über den bis zu zwölf Meter langen und neun Tonnen schweren Tyrannosaurus rex weiß die Paläontologie mittlerweile eine ganze Menge. Seine Abstammungslinie beruhte bisher aber lediglich auf der Annahme, dass er und andere Raubsaurier sich einst aus kleineren, rund 500 Kilogramm schweren Sauriern entwickelt haben. Diese These wurde jetzt durch die Neuuntersuchung eines Funds in der Mongolei erhärtet. Paläontologen um Jared Voris von der University of Calgary in Kanada erkannten in einem in den 1970er Jahren aufgefundenen Fossil eine neue Tyrannosaurierart. Der Khankhuuluu mongoliensis lebte vor rund 90 Millionen Jahren und war im Vergleich zum T-Rex klein. Er maß nur etwa vier Meter, wie die Forscher in der Zeitschrift Nature bekanntgaben. Der Fund bekräftigt zudem die Annahme, dass der direkte Vorfahre der in Nordamerika und Asien heimischen Tyrannosaurier aus Asien stammt. (jW)