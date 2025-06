jW-Grafik: Michael Sommer Der Mehrwert der jungen Welt: Ideell und materiell

Der Preis einer Ware, so Marx, ist zuvorderst ihr Tauschwert, in Geld ausgedrückt. Und ist unterschiedlichsten Einflüssen unterworfen – am wichtigsten Kapital- und Marktverhältnissen. Für eine Tageszeitung, die sich klar für Frieden einsetzt und partei-, religions- und konzernunabhängig die Perspektive der Lohnabhängigen vertritt, sind die Marktverhältnisse nicht gerade ideal. Die Angriffe der Gegenseite werden im Zuge von »Zeitenwende«, Kriegsvorbereitungen und Klassenkampf von oben heftiger. Nötiger denn je: Solidarität mit der jW; Ihre Unterstützung für kritischen, unabhängigen Journalismus.

Die junge Welt bietet Abonnements in drei unterschiedlichen Preiskategorien sowohl für die gedruckte Ausgabe als auch für die Onlineabos. Denn wir verstehen, dass unterschiedliche Lebens- und Einkommenssituationen direkten Einfluss auf Kauf- bzw. Aboentscheidungen haben. Und so ermöglicht die ermäßigte Preisstufe die Lektüre der jungen Welt jenen, die es gerade nicht so dicke haben.

Die junge Welt zu stärken stärkt uns alle. Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, 1.000 neue Abonnements zu gewinnen. So Sie also linken, unabhängigen Journalismus unterstützen möchten: Abos sind die ökonomische Grundlage dieser Zeitung. Bitte abonnieren!

Und so Sie bereits ein Abonnement der jW haben, bitten wir zu prüfen, ob ein Umstieg in die nächsthöhere Preiskategorie möglich ist. Die junge Welt hat immerhin einen Gebrauchswert, der weit über ihren Preis hinausreicht: als Zeitung gegen Lüge, Dummheit und Hass, gegen die Verzweiflung ob dieser Zeiten.

Das Onlineangebot ist übrigens eine sinnvolle Ergänzung der gedruckten Zeitung. Print- und Onlineabo lassen sich kombinieren und kosten für Printabonnenten nur 7,90 Euro pro Monat mehr (9,90 Euro pro Monat bei Teilabos). Alle Abovarianten finden Sie unter jungewelt.de/abo – oder nutzen Sie den nebenstehenden Coupon. Gerne auch direkt über den Aboser­vice (Tel.: 0 30/53 63 55-80/-81/-82 oder abo@ jungewelt.de). Ein Upgrade Ihres Onlineabos können Sie jederzeit nach der Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto vornehmen.