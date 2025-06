Russland will eigenen Messenger

Moskau. Das russische Parlament, die Staatsduma, hat angesichts der Konflikte mit westlichen Staaten am Dienstag ein Gesetz zur Schaffung eines eigenen Messengers verabschiedet. Die Software »gewährt die Möglichkeit sicherer virtueller Kommunikation zwischen den Bürgern sowie staatlichen und städtischen Behörden«, heißt es in der von der Duma verfassten Erklärung dazu. In das Chatprogramm sollen auch verschiedene staatliche Services integriert werden. In Medien wird darüber spekuliert, dass der Messenger vom Netzwerk VK zur Verfügung gestellt werden könnte. (dpa/jW)