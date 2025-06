Psychische Probleme durch Social Media

Rotterdam. Die unkontrollierte Ausbreitung von sozialen Medien führt laut einem Bericht der Kinderschutzorganisation Kids Rights zu einer weltweiten Zunahme psychischer Probleme bei Heranwachsenden. Bereits jeder Siebte im Alter zwischen zehn und 19 Jahren leide darunter, ermittelte die in Amsterdam ansässige Organisation gemeinsam mit der Erasmus-Universität in Rotterdam. Die Krise der psychischen Gesundheit »unter unseren Kindern hat einen Kippunkt erreicht, verschärft durch die unkontrollierte Ausbreitung von Social-Media-Plattformen«, denen ihre Nutzungszahlen »über die Sicherheit von Kindern« gehe, so der Vorsitzende Marc Dullaert am Mittwoch. Es bestehe ein direkter Zusammenhang zwischen starker Internetnutzung und Suizidversuchen. (AFP/jW)