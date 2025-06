Hotelbeschäftigte protestieren auf Mallorca

Palma. Am Freitag haben 300 Mitglieder der Gewerkschaften UGT und CCOO vor dem Sitz des Hotelverbands FEHM in Palma protestiert. Das meldete am Sonnabend Inselradio Mallorca. Die Demonstranten fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen für die rund 180.000 Beschäftigten in der Hotellerie auf den Balearen. Die Gewerkschaften kritisieren demnach, dass viele Hotels sich nicht an den aktuellen Tarifvertrag halten. Die Gewerkschaften fordern jetzt 19 Prozent mehr Lohn in den nächsten drei Jahren. Wenn es bis Ende Juni keine Einigung gibt, könnte es Streiks mitten in der Urlaubssaison geben. (jW)