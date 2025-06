Mats Hummels künftig TV-Experte

Jonathan Moscrop/CSM Hat auch als Profi schon geredet: Mats Hummels

Berlin. Wenige Tage nach dem Ende seiner Karriere als Fußballprofi hat Mats Hummels einen neuen Job. Der Weltmeister von 2014 wird in der kommenden Saison für den Internet-Sender Amazon Prime Video als TV-Experte bei den Spielen der Champions League arbeiten. Zum Prime-Experten-Team gehören auch weiterhin Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning. Der 36 Jahre alte Hummels hat seine Fußball-Laufbahn in der italienischen Serie A vor wenigen Tagen beendet. Bei der AS Rom stand er seit September 2024 unter Vertrag, nachdem er zum Ende der vorherigen Saison beim BVB ausgeschieden war. (dpa/jW)