Bundesbank: Wirtschaft stagniert dieses Jahr

Frankfurt am Main. Die deutsche Wirtschaft wird aufgrund der Unsicherheit über die Handelspolitik der USA nur langsam aus der Talsohle herauskommen. Dieses Jahr werde sie voraussichtlich stagnieren, teilte die Bundesbank am Freitag in ihrer halbjährlichen Prognose mit. In ihrer Vorhersage vom Dezember war sie noch von einem schmalen kalenderbereinigten Wachstum von 0,2 Prozent ausgegangen. Hinsichtlich der Inflationsentwicklung ist die Bundesbank deutlich zuversichtlicher als noch im Dezember. Sie rechnet für das laufende Jahr jetzt mit einer Inflationsrate nach europäischer Berechnung (HVPI) von 2,2 Prozent. (Reuters/jW)