Plutos kleiner Bruder gefunden

Princeton. Im äußeren Sonnensystem haben Astronomen einen neuen Planeten entdeckt. »2017 OF201« liegt jenseits des Neptuns im Kuipergürtel und hat einen Durchmesser von geschätzt 500 bis 700 Kilometern, ist jedoch massereich genug, um als »Zwergplanet« zu gelten. Gefunden haben ihn Forscher um Sihao Cheng vom Institute for Advanced Studies in Princeton durch eine Analyse von Daten der Dark Energy Camera am Blanco-Teleskop in Chile. Außergewöhnlich ist vor allem der extreme Orbit: Der Planet braucht rund 25.000 Jahre, um einmal seine Bahn zu durchlaufen. Am äußersten Punkt liegt er mehr als 1.600mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Er wurde nur deswegen entdeckt, da er sich in den vergangenen Jahrzehnten an dem entgegengesetzten Ende befindet, also an dem der Sonne am nächsten gelegenen Punkt seiner Bahn. Im Kuipergürtel könnte es »noch mindestens hundert Himmelsobjekte mit ähnlicher Größe und Orbit geben – sie sind aber einfach zu weit entfernt, um zur Zeit gefunden zu werden«, erläuterte Sihao Cheng. Astronomen erhoffen sich von »2017 OF201« auch neue Erkenntnisse über die Lage des hypothetischen Planeten 9 in unserem Sonnensystem. (jW)